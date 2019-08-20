Пустили переночевать, а он изнасиловал хозяйку: В Чувашии осудили насильника-рецидивиста

СЕГОДНЯ 16:05 2019-08-20T16:05:47+03:00

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Шумерлинский городской суд признал 33-летнего местного жителя виновным в изнасиловании и угрозе убийством. Приговор пока не вступил в законную силу.

Во время следствия и суда было доказано, что ранее судимый за изнасилования мужчина, отбывший в местах лишения свободы более 11 лет, вновь совершил преступление, изнасиловав женщину. Все произошло вечером 26 апреля, когда злоумышленника приютила на ночь женщина. Они вместе выпивали в квартире соседки, но хозяйка не оставила мужчину ночевать, отправив восвояси. Потерпевшая пожалела собутыльника. Гость изнасиловал женщину, а потом угрожал задушить ее.

По приговору суда от проведет в колонии строгого режима 3 года и 7 месяцев лишения свободы, сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU