Пустили переночевать, а он изнасиловал хозяйку: В Чувашии осудили насильника-рецидивиста
Шумерлинский городской суд признал 33-летнего местного жителя виновным в изнасиловании и угрозе убийством. Приговор пока не вступил в законную силу.
Во время следствия и суда было доказано, что ранее судимый за изнасилования мужчина, отбывший в местах лишения свободы более 11 лет, вновь совершил преступление, изнасиловав женщину. Все произошло вечером 26 апреля, когда злоумышленника приютила на ночь женщина. Они вместе выпивали в квартире соседки, но хозяйка не оставила мужчину ночевать, отправив восвояси. Потерпевшая пожалела собутыльника. Гость изнасиловал женщину, а потом угрожал задушить ее.
По приговору суда от проведет в колонии строгого режима 3 года и 7 месяцев лишения свободы, сообщили в СУ СКР Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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