Проведи День Республики вместе с "Комсомолкой" в парке "Крылья Советов"

СЕГОДНЯ 15:17 2019-08-20T15:18:41+03:00

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«Комсомольская правда» и Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани приглашают всех на праздник «Мой любимый Татарстан», посвященный Дню Республики.

28 августа в 17.00 в парке «Крылья Советов» на детской площадке вас ждут веселые викторины, танцевальные баттлы, конкурс на лучшее видеопоздравление и море позитива!

Приходите всей семьей !

Партнер праздника:

Крупнейшая российская сеть гипермаркетов компания «Лента». В республике Татарстан представлена в количестве 9 гипермаркетов в четырёх городах. В Казани в настоящее время работает 5 гипермаркетов «Лента» (перечислить районы города). Качественный ассортимент магазинов по доступным ценам ориентирован на потребности клиента, а так же в магазинах всегда действую привлекательные акции. Широкий выбор продуктов питания и непродовольственных товаров, линейка местных товаропроизводителей, продукция собственного производства, включающее в себя национальные блюда, а так же эксклюзивные товары собственных торговых марок - все это можно круглосуточно приобрести в магазинах г.Казани.

Мероприятие стартует в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU