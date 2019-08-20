В Йошкар-Оле материнский капитал тратят на уплату кредита и улучшение жилищных условий

СЕГОДНЯ 17:48 2019-08-20T17:48:53+03:00

А вот на образование детей маткапитал направили всего 76 семей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2019 году такой возможностью воспользовались более тысячи семей города

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За семь месяцев 2019 года более тысячи семей Йошкар-Олы распорядилось материнским капиталом на сумму в 350 миллионов рублей. Большинство из них потратили деньги на уплату кредита на строительство или приобретение жилья. На это потратили 288,4 миллиона рублей 693 семьи.

Еще 58 миллионов рублей 163 семьи потратили на улучшение жилищных условий. А вот на образование детей маткапитал направили всего 76 семей. 2 семьи использовали деньги на накопительную пенсию матери.

ИСТОЧНИК KP.RU