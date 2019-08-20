2019-08-20T17:48:53+03:00
Общество

В Йошкар-Оле материнский капитал тратят на уплату кредита и улучшение жилищных условий

В 2019 году такой возможностью воспользовались более тысячи семей города
Алина ГАБДУЛИНА
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А вот на образование детей маткапитал направили всего 76 семейА вот на образование детей маткапитал направили всего 76 семейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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За семь месяцев 2019 года более тысячи семей Йошкар-Олы распорядилось материнским капиталом на сумму в 350 миллионов рублей. Большинство из них потратили деньги на уплату кредита на строительство или приобретение жилья. На это потратили 288,4 миллиона рублей 693 семьи.

Еще 58 миллионов рублей 163 семьи потратили на улучшение жилищных условий. А вот на образование детей маткапитал направили всего 76 семей. 2 семьи использовали деньги на накопительную пенсию матери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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