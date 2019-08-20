Тренер «Ак Барса»: На Кубке ЛЖД мы определимся с составом, который пойдёт в сезон

СЕГОДНЯ 15:39 2019-08-20T15:39:18+03:00

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20 августа казанский «Ак Барс» в Риге стартует в Кубке латвийской железной дороги с матча с минским «Динамо». Перед игрой Павел Зубов рассказал пресс-службе клуба о целях команды на турнир и описал возможные изменения в составе.

– Кубок ЛЖД – это самый близкий к сезону турнир, на нём мы должны посмотреть все пары и тройки, большинство и меньшинство, определиться с составом, который пойдёт в сезон. В принципе связки выбраны, остались точечные перемены – смотрим разных нападающих. Конкретно по парам защитников могут быть перемены, так как вернулся Дамир Мусин после травмы, сейчас посмотрим на него. Будет входить через игры, потому что с системной немножко не знаком – матчи помогут вернуться как можно быстрее, - отметил наставник.

Также тренер казанцев отметил, что хоть команда и будет решать свои локальные задачи, цель в каждой игре – победа. Матч с минским «Динамо» начнется в 15:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU