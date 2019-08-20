«Нижнекамскнефтехим»: с заботой о здоровье нефтехимиков и горожан

СЕГОДНЯ 14:16 2019-08-20T14:16:55+03:00

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Сегодня в Нижнекамске на базе ГАУЗ «НЦРМБ» торжественно открылся ожоговый блок. В церемонии открытия приняли участие заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов, генеральный директор АО «ТАИФ», председатель Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, старший управляющий директор ГК «СОГАЗ» Андрей Токаренко и другие официальные лица.

По поручению генерального директора АО «ТАИФ», председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Р. Шигабутдинова еще в июле 2018 года было принято решение о создании ожогового блока на базе ГАУЗ «НЦРМБ». Цель создания – повышение эффективности комплексной реабилитации пострадавших от ожогов.

Общая стоимость проекта, включая строительно-монтажные работы, составила более 113 млн рублей. Реализация проводилась только за счет средств ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Отделение расположено в палатах лечебного корпуса № 3 по улице Ахтубинская, дом 13. Проведена перепланировка помещений, установлены автоматические двери, палаты оснащены новой мебелью и современным медицинским оборудованием. Согласно действующим нормам и правилам в состав ожоговых отделений входит комплекс чистых помещений (КЧП), где обеспечиваются определенное количество аэрозольных частиц (пыли, микроорганизмов, химических паров), влажность, давление и температура, за счет чего снижается риск внутрибольничного инфицирования и послеоперационных осложнений, увеличивая эффективность лечения тяжелых больных.

Первая палата с 2-мя противоожоговыми кроватями находится в отделении реанимации и интенсивной терапии на первом этаже. Там установлены две противоожоговые кровати производства Голландии и два аппарата для искусственной вентиляции легких. Кровати разработаны таким образом, чтобы за счет специального эффекта – псевдожидкости, уменьшить болевые ощущения у пострадавших. Кроме этого, в кровати, выполненной в форме ванны устанавливаются необходимые температура и влажность для заживления поврежденных тканей и борьбы с бактериями. Стоимость одной такой кровати составляет 5 млн 200 тысяч рублей. В отделении также оборудованы дополнительная перевязочная и диализный зал, в котором будут проводиться процедуры очищения крови с помощью аппаратов для гемодиализа.

Вторая палата, где размещены еще четыре противоожоговые кровати, расположена на третьем этаже в хирургическом отделении. Эти кровати оснащены оборудованием для аэрации воздуха, позволяющим ускорить регенерацию поврежденных кожных покровов.

Также в палатах для ожоговых больных установлены собственные душевые и санузел, а напротив - ванная комната, оборудованная душем-каталкой, для облегчения проведения водных процедур и санитарной обработки больных.

Блок создан с учетом комфортного пребывания больных и для удобной работы медицинского персонала. Новый блок позволит медикам оказывать высококвалифицированную помощь пациентам даже с обширными ожогами, без транспортировки в лечебные учреждения Набережных Челнов и Казани.

Изменения коснулись и поликлиники № 1, расположенной на территории промышленной зоны. При финансовой поддержке ГК «ТАИФ» и ГК «СОГАЗ» в 2019 году завершен капитальный ремонт здания на общую сумму более 123 млн рублей.

Ремонт проводился в соответствии с новыми стандартами. Теперь в здании поликлиники больше открытых пространств, где для пациентов созданы зоны ожидания с удобной мебелью. Для врачей оборудованы кабинеты с эргономичными рабочими местами.

Поликлинику оснастили современным медицинским оборудованием на общую сумму 100 млн рублей. Среди новинок – универсальная цифровая рентгенологическая система, позволяющая проводить все виды рентгенографических исследований, в том числе в косых проекциях, а также современные аппараты УЗИ экспертного класса, предназначенные для проведения ультразвуковой диагностики органов брюшной полости, опорно-двигательной системы, сердца и сосудов, в том числе специализированные: по урологии, гинекологии, педиатрии.

Модернизация коснулась и IT-оборудования – обновилось аппаратное, программное и интеллектуальное обеспечение.

Также в поликлинике открылся новый аптечный пункт.

В рамках модернизации поликлиники ПАО «Нижнекамскнефтехим» закупило 2 автомобиля скорой медицинской помощи на общую сумму свыше 5 млн рублей. Они оснащены современным медицинском оборудованием производства Италии, Германии и США.

Для выезда бригад фельдшеров и врачей поликлиники на дом для оказания медицинской помощи работникам компании приобретены еще 2 специализированных автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU