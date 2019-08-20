В Казани появились новые остановки с дизайном «Ворлдскиллс»

20 Авг. 22:35 2019-08-20T22:35:49+03:00

Вот такие обновленные остановки теперь красуются на подъездной дороге к аэропрту Фото: Из материалов пресс-службы

В их оформлении использовали изображения талисманов и тюльпан

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Гостей и участников Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в столице Татарстана встречают с большим нетерпением, прихорашивая город к этому большому празднику. Свою лепту внесли и дорожники, обновив дизайн остановочных павильонов, которые установили на подъездной дороге к международному аэропорту «Казань».

Остановочные комплексы теперь украшает изображение талисманов чемпионата WorldSkills Kazan 2019 Алмаз и Алтын. В оформлении остановок традиционно использован элемент татарского орнамента – тюльпан.

Кстати, оформление остановочных павильонов обновляется регулярно. Например, в 2018 году дизайн содержал логотип Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, в 2017 - Кубка Конфедераций FIFA 2017.

ИСТОЧНИК KP.RU