В Казани появились новые остановки с дизайном «Ворлдскиллс»
Гостей и участников Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в столице Татарстана встречают с большим нетерпением, прихорашивая город к этому большому празднику. Свою лепту внесли и дорожники, обновив дизайн остановочных павильонов, которые установили на подъездной дороге к международному аэропорту «Казань».
Остановочные комплексы теперь украшает изображение талисманов чемпионата WorldSkills Kazan 2019 Алмаз и Алтын. В оформлении остановок традиционно использован элемент татарского орнамента – тюльпан.
Кстати, оформление остановочных павильонов обновляется регулярно. Например, в 2018 году дизайн содержал логотип Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, в 2017 - Кубка Конфедераций FIFA 2017.
ИСТОЧНИК KP.RU