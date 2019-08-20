В Чувашии дорогу будут ремонтировать по решению суда

СЕГОДНЯ 19:10 2019-08-20T19:10:23+03:00

Вот такие дороги в Ибресинском районе Чувашии Фото: соцсети

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Жители Ибресинского района республики жаловались на то, что проехать по дороге регионального значения "Калинино-Яльчики-Батырево" очень сложно. Она больше напоминает прифронтовую рокаду, вся покрыта ямами, выбоинами и другими дефектами.

Ямы и выбоины по всей дорогеФото: соцсети

Проверка прокуратуры подтвердила жалобы граждан - дорога не соответствует требованиям законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Причем многочисленные дефекты в виде выбоин превышают по длине 15 см., по ширине 60 см., и глубине 5 см., а также незаделанных трещин и разрушения кромки проезжей части, отдельные выбоины по длине составляли 265 см., ширине 190 см. и глубине 15 см. При этом общая площадь повреждений дорожного полотна составила около 24 тысяч квадратных метров. На некоторых участках дороги отсутствовали необходимые дорожные знаки.

Они больше напоминают прифронтовые рокадыФото: соцсети

Ибресинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры района к КУ ЧР "Управление автомобильных дорог Чувашской Республики" минтранспорта республики. и потребовал привести дорогу в соответствие с требованиями законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Время на ремонт определили в два месяца.

Судебное решение в настоящее время не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU