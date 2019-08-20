2019-08-20T13:44:18+03:00
Общество

В Чувашии полицейские помогли трем грибникам выйти из леса

Поиски заблудившихся женщин длились более двух часов
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МВД ЧувашииФото: пресс-служба МВД Чувашии
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В понедельник, 19 августа, в Цивильском районе Чувашии заблудились три женщины, которые отправились в лес за грибами. В 20.00 сообщение об этом получились сотрудники полиции старший лейтенант Денис Антонов и лейтенант Сергей Владимиров.

Было известно, что грибники блуждают в районе завода костной муки. Стражи порядка взяли фонарики и отправились в лес на поиски женщин, параллельно поддерживая с ними связь.

- Поиски длились более 2 часов. За это время стражи порядка прошли более 3 км вглубь леса, где им и удалось найти потерявшихся женщин, - сообщает МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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