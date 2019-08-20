"Заехал пообедать": В Казани иномарка врезалась в придорожное кафе

СЕГОДНЯ 13:28 2019-08-20T13:28:22+03:00

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"Заехал пообедать" - шутят в соцсетях под фотографиями утреннего ДТП в Приволжском районе столицы Татарстана. Там в кафе "Шаурма-Шашлык" в доме №8 по улице Кул Гали врезался автомобиль.

Иномарка протаранила стеклянную витрину, которая разбилась, засыпав осколками помещение.

По предварительным данным, пострадавших в этой аварии нет - водитель отделался легким испугом, а посетителей в кафе было мало, и они не пострадали.

Автомобиль въехал в кафеФото: соцсети

Теперь мужчине, управлявшему иномаркой, придется оплачивать замену витринного стекла.

ИСТОЧНИК KP.RU