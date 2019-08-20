Фарид Мухаметшин: «Важно слышать людей»

СЕГОДНЯ 12:39 2019-08-20T12:39:33+03:00

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Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин посетил ключевое подразделение ПАО «КАМАЗ» - научно-технический центр татарстанского автозавода. Глава парламента республики побывал в корпусе опытно-промышленного производства, провел тест-драйв нового КАМАЗа 54901, а также пообщался с заводчанами и молодыми специалистами центра.

Научно-технический центр занимается разработкой и испытанием грузовых автомобилей, их узлов и агрегатов для дальнейшего выпуска конкурентноспособных грузовых автомобилей широкого модельного ряда. Именно на базе Центра идет разработка новых автомобилей повышенной грузоподъемности, полноприводных автомобилей, специальных автомобильных шасси, в том числе и автобусных.

Фарид Мухаметшин протестировал новый КАМАЗ 54901, лично сев за руль автомобиля. «Несмотря на размеры, чрезвычайно легок в управлении», - резюмировал он после небольшого тест-драйва.

Встреча с заводчанами прошла в одном из корпусов Центра. Такие встречи на предприятиях республики Председатель Госсовета проводит регулярно. Главное дляФаридаМухаметшина при посещении предприятий – открытый разговор с трудовым коллективом не только о производстве, но и о насущных проблемах людей. Во встрече также принял участие руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин. Рабочих НТЦ «КАМАЗА» интересовали вопросы благоустройства дворов, строительства новых спортивных объектов в автограде, высокой платы за детский сад и другие.

По словам камазовцев, в Набережных Челнах не хватает инфраструктуры для занятий спортом, особенно командными видами, а желание у челнинцев огромное. «Хочется, конечно, и более высоких спортивных достижений, - посетовали заводчане, - были времена, когда футбольная команда «КАМАЗ» в высшей лиге играла, сегодня - в первой, финансирования не хватает». Фарид Мухаметшин призвал местные предприятия активнее инвестировать в команду, выступить спонсором челнинских футболистов. Кроме того, глава парламента республики напомнил, что сегодня Федерация волейбола Татарстана, президентом которой он является, «делает ставку» на развитие массового спорта. «Мы запустили Школьную лигу, скоро будем подводить итоги соревнований среди промышленных предприятий, есть у нас и турниры ветеранов», - сказал он.

Заводчане поставили вопрос и о благоустройстве дворов. По словам камазовцев, дворы в Набережных Челнах «подзапущены», нужны новые игровые и спортивные площадки, газоны и скамейки. Мало места для парковок.

Фарид Мухаметшин напомнил, что сейчас в республике по инициативе депутатов «Единой России» реализуется масштабная программа благоустройства «Наш двор». До 2024 года в Татарстане планируется благоустроить 9 тыс. дворов, в Набережных Челнах – более 500. В настоящее время во всех районах проходят встречи с населением, на которых обсуждается будущий облик двора, идет активное проектирование территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU