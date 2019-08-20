2019-08-20T13:11:18+03:00
Общество

В Нижнекамске на базе ЦРБ откроют ожоговый блок

Строительство объекта потребовало 113 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: из материалов пресс-службФото: из материалов пресс-служб
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В Нижнекамске на базе центральной районной больницы откроют ожоговый блок. 113 миллионов рублей на его строительство выделил «Нижнекамскнефтехим». Напомним, что на производственной установке предприятия в апреле текущего года произошел пожар.

Тогда все пострадавшие с ожогами были доставлены в больницы Набережных Челнов и Казани. Один человек скончался. С 2015 года на «Нижнекамскнефтехиме» произошло 8 аварий из-за которых погибло 4 человека.

Известно, что в отделении провели перепланировку, установили автоматические двери, оборудовали дополнительную перевязочную и диализный зал. Кроме того, все палаты были оснащены новой мебелью и современным медицинским оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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