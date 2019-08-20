В Татарстане на трассе М7 "Москва-Уфа" насмерть сбили женщину
Смертельный наезд на 45-летнюю женщину произошел 19 августа в 20.20 на 897 километре федеральной трассы М7 "Москва-Уфа" на территории Тюлячинского района республики. По предварительным данным, 45-летняя женщина переходила оживленную трассу в неустановленном для этого месте. 51-летний водитель автобуса "Хайгер" на небезопасной скорости не смог вовремя остановиться, когда увидел на дороге пешехода.
- От полученных травм пешеход скончалась на месте, - сообщили в УГИБДД МВД Татарстана. - Женщина переходила дорогу, не имея при себе предметов со световозвращающими элементами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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