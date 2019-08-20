В Казани в очередной раз перенесли открытие нового зоопарка «Река Замбези»
Казанцы ждали День города-2019, надеясь побывать наконец-то в новом зоопарке «Река Замбези». Однако в мэрии сообщили, что 30 августа зооботсад работать не будет. Его открытие вновь переносится.
Строительные работы в зоопарке почти завершены, но животным требуется время на карантин и адаптацию. Власти Казани посоветуются по этому поводу с научным сообществом и ведущими экспертами.
Дата начала работы зоопарка пока неизвестна. Отметим, открытия «Реки Замбези» горожане ждут уже без малого три года. Его строительство началось в 2015 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU