В Казани в очередной раз перенесли открытие нового зоопарка «Река Замбези»

СЕГОДНЯ 11:50 2019-08-20T11:50:15+03:00

Животным требуется время на карантин и адаптацию

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Казанцы ждали День города-2019, надеясь побывать наконец-то в новом зоопарке «Река Замбези». Однако в мэрии сообщили, что 30 августа зооботсад работать не будет. Его открытие вновь переносится.

Строительные работы в зоопарке почти завершены, но животным требуется время на карантин и адаптацию. Власти Казани посоветуются по этому поводу с научным сообществом и ведущими экспертами.

Дата начала работы зоопарка пока неизвестна. Отметим, открытия «Реки Замбези» горожане ждут уже без малого три года. Его строительство началось в 2015 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU