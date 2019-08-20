2019-08-20T11:50:15+03:00
Общество

В Казани в очередной раз перенесли открытие нового зоопарка «Река Замбези»

Животным требуется время на карантин и адаптацию
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Дарья ИвановаДарья Иванова
Изменить размер текста:

Казанцы ждали День города-2019, надеясь побывать наконец-то в новом зоопарке «Река Замбези». Однако в мэрии сообщили, что 30 августа зооботсад работать не будет. Его открытие вновь переносится.

Строительные работы в зоопарке почти завершены, но животным требуется время на карантин и адаптацию. Власти Казани посоветуются по этому поводу с научным сообществом и ведущими экспертами.

Дата начала работы зоопарка пока неизвестна. Отметим, открытия «Реки Замбези» горожане ждут уже без малого три года. Его строительство началось в 2015 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опубликованы новые фотографии из строящегося Казанского зоопарка «Река Замбези»

В соцсетях опубликовали новые фотографии из строящегося Казанского зоопарка «Река Замбези» за авторством архитектора Дарьи Ивановой. На снимках видно, что там до сих пор продолжаются отделочные работы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии полицейские помогли трем грибникам выйти из леса
"Заехал пообедать": В Казани иномарка врезалась в придорожное кафе
На время проведения WorldSkills-2019 в Казани изменят режим работы общественного транспорта
Фарид Мухаметшин: «Важно слышать людей»
В Нижнекамске на базе ЦРБ откроют ожоговый блок
В Татарстане на трассе М7 "Москва-Уфа" насмерть сбили женщину
Минэкологии Татарстана: Превышения загрязняющих веществом в Казани не выявлено
В Чебоксарах 2-летний малыш проглотил 30 магнитных шариков
В Набережных Челнах во время реконструкции сгорела крыша здания
В Йошкар-Оле водитель на перекрестке подбил встречную легковушку
«ЛЕНТА» поздравляет с Яблочным спасом!
Казанский пристав во время отдыха задержал грабителя в магазине
Казанцев испугал резкий химический запах
На четырех улицах Казани продлили ограничение движения до 30 сентября
От производителя до покупателя – как обеспечить жителей продукцией татарстанских фермеров
Дождь, гроза и сильный ветер: Погода в Казани снова не вселяет оптимизм