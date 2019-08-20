Минэкологии Татарстана: Превышения загрязняющих веществом в Казани не выявлено
Сотрудники спецлаборатории минэкологии республики во время проверки сообщений жителей Казани на едкий химический запах, который услышали жители Авиастроительного, Ново-Савиновского районов столицы Татарстана и Высокогорского района. В МЧС объяснили, что запах появился из-за работ на предприятии по утилизации порожней емкости с сжиженым газом.
Свою проверку провели и экологи. Они взяли проверили качество атмосферного воздуха в шести точках:
1. Пос. Озерный, ул. Сосновая 2а
2. Пос. Сухая река, Вересаева 54
3. Казань, Челюскина, 48
4. Казань, Чистопольская, 66
5. Казань, Пушкина, 33
6. Казань, Восстания 119
- Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявлено, - сообщили в пресс-службе минэкологии Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU