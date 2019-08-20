2019-08-20T11:30:49+03:00
Общество

Минэкологии Татарстана: Превышения загрязняющих веществом в Казани не выявлено

Специалисты брали пробы воздуха в шести точках
Лика ИСАЕВА
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Экологи проверили состояние атмосферного воздухаЭкологи проверили состояние атмосферного воздухаФото: Из материалов пресс-службы
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Сотрудники спецлаборатории минэкологии республики во время проверки сообщений жителей Казани на едкий химический запах, который услышали жители Авиастроительного, Ново-Савиновского районов столицы Татарстана и Высокогорского района. В МЧС объяснили, что запах появился из-за работ на предприятии по утилизации порожней емкости с сжиженым газом.

Свою проверку провели и экологи. Они взяли проверили качество атмосферного воздуха в шести точках:

1. Пос. Озерный, ул. Сосновая 2а

2. Пос. Сухая река, Вересаева 54

3. Казань, Челюскина, 48

4. Казань, Чистопольская, 66

5. Казань, Пушкина, 33

6. Казань, Восстания 119

- Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявлено, - сообщили в пресс-службе минэкологии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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