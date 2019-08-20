В Набережных Челнах во время реконструкции сгорела крыша здания
По предварительным данным, никто не пострадал
Пожар произошел в Набережных ЧелнахФото: МЧС Татарстана
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Пожар на крыше трехэтажного здания на улице Раиса Беляева в Набережных Челнах произошел 19 августа в 10.46. Здание было на реконструкции, и по каким причинам начался пожар на крыше дома, сейчас выясняют сотрудники МЧС Татарстана.
К приезду пожарных горели 80 квадратных метров кровли мансардного этажа кирпичного дома с мансардой. Общий размер здания 12х24 метра. С места пожара объявлен вызов №2.
- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.
В 12.32 объявили об ликвидации открытого горения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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