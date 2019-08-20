2019-08-20T10:40:04+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах во время реконструкции сгорела крыша здания

По предварительным данным, никто не пострадал
Лика ИСАЕВА
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Пожар произошел в Набережных ЧелнахПожар произошел в Набережных ЧелнахФото: МЧС Татарстана
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Пожар на крыше трехэтажного здания на улице Раиса Беляева в Набережных Челнах произошел 19 августа в 10.46. Здание было на реконструкции, и по каким причинам начался пожар на крыше дома, сейчас выясняют сотрудники МЧС Татарстана.

К приезду пожарных горели 80 квадратных метров кровли мансардного этажа кирпичного дома с мансардой. Общий размер здания 12х24 метра. С места пожара объявлен вызов №2.

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.

В 12.32 объявили об ликвидации открытого горения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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