В Йошкар-Оле водитель на перекрестке подбил встречную легковушку

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-20T09:48:21+03:00

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Столкновение двух легковушек произошло 19 августа поздно вечером на перекрестке улиц Красноармейской и Советской в столице Марий Эл. По предварительным данным, 28-летний водитель, управляя иномаркой Audi на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий зеленый сигнал светофора не уступил дорогу отечественной легковушке ВАЗ. Этот автомобиль двигался прямо по встречной полосе и водитель иномарки должен был пропустить автомобиль. Но он грубо нарушил правила дорожного движения, в результате и произошла авария.

- В результате ДТП 32-летний водитель и 23-летняя пассажир отечественной легковушки с различными травмами доставлены в больницу, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU