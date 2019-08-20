В Йошкар-Оле водитель на перекрестке подбил встречную легковушку
Столкновение двух легковушек произошло 19 августа поздно вечером на перекрестке улиц Красноармейской и Советской в столице Марий Эл. По предварительным данным, 28-летний водитель, управляя иномаркой Audi на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий зеленый сигнал светофора не уступил дорогу отечественной легковушке ВАЗ. Этот автомобиль двигался прямо по встречной полосе и водитель иномарки должен был пропустить автомобиль. Но он грубо нарушил правила дорожного движения, в результате и произошла авария.
- В результате ДТП 32-летний водитель и 23-летняя пассажир отечественной легковушки с различными травмами доставлены в больницу, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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