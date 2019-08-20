Казанский пристав во время отдыха задержал грабителя в магазине

СЕГОДНЯ 09:24 2019-08-20T10:18:19+03:00

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Во время воскресного отдыха судебный пристав Татарстана Артем Никитин вместе с семьей пошел в магазин, где стал свидетелем попытки ограбления. Неизвестный мужчина попытался украсть товар но его вычислили и продавцы-женщины попытались его задержать. Никитин стал свидетелем кульминации, когда мужчина с силой ударил одну из женщин-продавцов кулаком в голову и вырвался, выбежав на улицу.

Судебный пристав оставил семью в магазине и сам начал преследовать злоумышленника. Он его задержал и доставил в магазин, несмотря на отчаянное сопротивление. Там его уже ждали продавцы магазина, которые вызвали полицейских.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Грабеж с применением насилия", сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU