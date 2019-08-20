2019-08-20T08:47:02+03:00
Происшествия

Казанцев испугал резкий химический запах

МЧС Татарстана сообщило, что причиной стала порожняя цистерна от сжиженого газа
Лика ИСАЕВА
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Цистерну перед работами попытались пропаритьЦистерну перед работами попытались пропаритьФото: Из материалов пресс-службы
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Жители Авиастроительногои Московского районов столицы Татарстана с 18.25 в понедельник, 19 августа, начали звонить в службу "112" и жаловаться на запах газа. Поступило более 70 сообщений с поселка Северный, с улиц Челюскина, Центрально-Мариупольская, Горбунова, Соликамская, Литвинова.

Провели проверку и выяснили, что источником запаха является порожняя подземная ёмкость (15 кубометров метров) из-под сжиженного газа. Ее доставили на утилизацию в организацию ООО «Металл Трейд» в поселок Озёрный Высокогорского района республики. Сотрудники предприятия перед утилизацией проводили работы по пропариванию цистерны.

- Расстояние до жилого сектора Авиастроительного района составляет 2,8 километров, - рассказали в МЧС республики. - На месте работают работники районной газовой службы, сотрудники МВД и оперативная группа Высокогорского пожарно-спасательного гарнизона. Работы по пропариванию прекращены. Для проверки сообщений планируется применение мобильной лаборатории Минэкологии и природных ресурсов Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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