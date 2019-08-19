От производителя до покупателя – как обеспечить жителей продукцией татарстанских фермеров

СЕГОДНЯ 20:21 2019-08-19T20:21:07+03:00

В этом году в рамках семинаров был запущен новый проект грантовой поддержки начинающих фермеров и сельхозкооперативов – Агростартап

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В Тукаевском районе прошел зональный семинар-совещание по вопросам повышения деловой активности сельчан, участниками которого стали главы районов и сельских поселений, руководители личных подсобных хозяйств, семейных ферм и сельхозкооперативов из 14 районов республики. Прошедшая встреча с фермерами – заключительная в серии зональных совещаний в августе этого года, первые три прошли Тюлячинском, Аксубаевском и Зеленодольском районах. Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин считает, что такой формат общения позволяет обсудить проблемы сельских жителей, трудности в развитии частных подворий и решить их с учетом мер господдержки.

В этом году в рамках семинаров был запущен новый проект грантовой поддержки начинающих фермеров и сельхозкооперативов – Агростартап. Кроме того, подписан Меморандум о создании международного научно-производственного кластера «Прикладная биотехнология – сельскому хозяйству».

Тукаевский район для проведения встречи был выбран не случайно. Район - лидер по производству валовой сельскохозяйственной продукции в республике – на его долю только по сельхозпредприятиям и КФХ приходится около 15% общего объема. Районные фермеры и сельхозпредприятия производят более 39% мяса птицы и 61% свинины. В части развития сельского хозяйства в личных подворьях Тукаевский район также имеет большие преимущества, поскольку является, по сути, «приусадебным участком и огородом» города Набережные Челны.

Участники совещания сегодня побывали на семенном заводе, фермерских хозяйствах Миннехузиной, Минеханова, Хановой, а также на предприятии «ТМИМ», которое занимается поставкой вентиляторных градирен.

«Актуальность таких встреч не уменьшается, хотя есть и позитивные изменения при достаточно большой господдержке ЛПХ, - подчеркнул Фарид Мухаметшин, открывая пленарное заседание, - да, сегодня 54% объема сельхозпроизводства приходится на долю ЛПХ и частных подворий, но резервы развития еще есть и большие».

В районах сейчас, по словам главы парламента республики, активно развиваются промплощадки, связанные с сельхозпроизводством. Фарид Мухаметшин считает, что к разговору на зональных совещаниях нужно привлекать и другие профильные министерства и ведомства, связанные с развитием промышленности, строительства и т.п. «Все что можно сделать для сельского жителя, мы должны сделать, - сказал он, - тем более сейчас, в рамках реализации национальных проектов. Нужно, чтобы эти проекты и программы дошли до каждого села».

Ежегодно на поддержку малых форм хозяйствования (ЛПХ, КФХ, частные подворья) в республике направляется более 2 млрд. рублей, в том числе почти 1,4 млрд. рублей составляет грантовая поддержка и 566 млн. рублей - разные субсидии ЛПХ. К прошлому году поддержка выросла более чем на полмиллиарда рублей. В итоге денежная выручка от реализации продукции животноводства выросла почти на 30%. За 5 лет построено свыше 1800 мини-ферм, в том числе 257 - в этом году.

Фермерские хозяйства ежегодно увеличивают объемы валовой продукции на 15-20%. «Если два десятка лет тому назад животноводством занимался только каждый 15-й фермер, то сейчас их больше половины, - подчеркнул заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства республики Марат Ахметов, - благодаря грантовым программам поддержки, численность поголовья у фермеров по всем видам скота выросла вдвое (за исключением свиноводства), птицы - почти втрое, денежная выручка от реализации продукции животноводства выросла втрое, в этом году идем с ростом почти 30%».

В этом году конкурсы состоялись, гранты получили 135 КФХ. Согласно заявленным проектам, планируется увеличить поголовье коров на 2,4 тыс., КРС, птицы – свыше 1,5 млн. голов. Будет дополнительно создано 340 рабочих мест. Как подчеркнул Марат Ахметов, сегодня нужно значительно усиливать работу по организации сбыта продукции населения, развитию кооперативов. Первые шаги в этом направлении сделаны. По федеральной программе гранты уже получили 4 кооператива на сумму 88 млн. рублей, идет второй этап конкурса. Второй год работает республиканская программа поддержки начинающих кооперативов, гранты в этом году выиграли 16 кооперативов на 75 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU