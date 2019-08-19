Дождь, гроза и сильный ветер: Погода в Казани снова не вселяет оптимизм

СЕГОДНЯ 19:43 2019-08-19T19:43:51+03:00

Дождь прогнозируют ночью, а вот днем осадков ждать не стоит. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Погода нынешним летом мало радует жителей Казани. Вот и во вторник, 20 августа, в столице Татарстана местами прогнозируют грозу с усилением ветра, дождь и туман. В целом в городе ожидается переменная облачность, будет дуть слабый и умеренный западный, северо-западный ветер.

В ночь на вторник местами пройдут кратковременные дожди с грозой и усилениями ветра до 17 м/с. Ночью и утром на отдельные районы города опустится туман.

Температура воздуха ночью составит от 16 до 18 градусов тепла. Днем осадки не ожидаются, а воздух прогреется до 27 градусов выше нуля.

В остальных районах республики погода не будет отличаться от казанской – синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременный дождь, грозу с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с, ночью и утром в отдельных районах – туман. Ветер будет дуть западный, северо-западный слабый до умеренного.

Температура воздуха в ночные часы составит 14-19 градусов тепла, днем - до 28 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU