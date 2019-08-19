Шесть районов Казани 20 августа останутся без света

СЕГОДНЯ 18:42 2019-08-19T18:42:41+03:00

Электричество отключат с утра и до вечера

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20 августа сразу в шести районах Казани не будет электричества. Так, свет отключат в Авиастроительном, Вахитовском, Кировском, Московском, Приволжском и Советском районах города.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в домах частного сектора поселка Северный Авиастроительного района по улицам 1-я Армавирская, а также в домах, расположенных по улицам 2-я Армавирская, 1-10а, 2-я Поперечно-Карагандинская, 1-13, 4-20, Айдарова, 20-77, Бавлинская, 1-11, Балтийская, 3, 5, 7а, 4-10, 12-34, Беломорская, 38-56, Гомельская, 2-34, Донецкая, 22-24, 26-42, Ишимская, 1-35, Карагандинская, 37-51, 55-107, Мариупольская 2-16, 1-13, 45-73, Нурлатская, 3-11, переулок Нурлатский, 1-11, 2-14, Центрально-Мариупольская, 40-56, Челюскина, 43-49, Шатурская, 2-14, 1-15, 32-54, 83-109.

С 8.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе по улицам Толстого, 4 (родильный дом им.В.С.Груздева), 4 к.2 (детская клиника им.В.К.Меньшикова), 6 (Казанский государственный медицинский университет), Щапова, 43.

С 8.00 до 20.00 электричество отключат в Кировском районе по улицам Большая, 76-79, 108, 108а, Брюсова, 3-49, Военная, 23-47, Карельская, 3-49, Красного Химика, 19 (школа №32), Мало-Московская,12 (татарская гимназия №15), 14а, 26, Поселковая, 29а (детский сад №378), Урицкого, 4-81, 15, 17 (академия тенниса Шамиля Тарпищева).

С 8.00 до 20.00 света не будет в Московском районе по улицам Бондаренко, 5, 7, 7а (детский сад №345), 9, 15, 15а, 15б, Декабристов, 158, 203, 205, Королева, 20а (детский сад №200), 24 (школа №20), 26 (школа №34), 26а (РСШОР по фехтованию), проспект Ямашева, 19.

С 8.00 до 18.00 электричество отключат в Приволжском районе по улицам Авангардная, 143,145, Гарифа Ахунова, 10а (лицей №35), Братьев Касимовых, 22/7, 24, 82а, Мавлютова, 11, проспект Победы, 56, 58, 60, 67, Промысловая, 5, Рихарда Зорге, 32 корп.1, корп.2, 38, 40, 44, 46.

С 8.00 до 18.00 электричества не будет в домах частного сектора поселка Борисково Приволжского района на улицах Локомотивная, Люблинская, Техническая.

Также в это время свет отключат в домах частного сектора поселка Мирный Приволжского района на улицах 2-й Рубежный переулок, 4-я Рубежная, Рубежная. Электричества не будет и в домах частного сектора поселка Первомайский по улицам Бутырская, Майская.

С 9.00 до 18.00 свет отключат в поселке Большие Дербышки Советского района на улицах Заречная, Исаева, Кооперативная, Новая, Окружная, Советская.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU