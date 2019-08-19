Ночью в Марий Эл ожидается гроза и сильный ветер

СЕГОДНЯ 18:16 2019-08-19T18:16:01+03:00

Порывы могут быть от 13 до 18 метров в секунду

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Как сообщает Марийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 20 августа местами по республике ожидается гроза. При ней возможны порывы ветра от 13 до 18 метров в секунду.

МЧС Марий Эл напоминает, что при грозе и сильном ветре следует отключить на время электроприборы, не пользоваться мобильным телефоном, закрыть окна и держаться подальше от дверей, при возможности не выходить из дома.

Не следует топить печь, оставлять детей без присмотра. Нужно убрать незакрепленные вещи с балконов и лоджий, отогнать от деревьев, рекламных щитов и ветхих строений машины, постараться не передвигаться во время грозы на автомобиле.

Если гроза с сильным ветром застала на улице, нужно укрыться в ближайшем здании, если такой возможности нет, держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередач и высотных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU