2019-08-19T17:33:21+03:00
Общество

В самых «беговых» районах Татарстана построят спортивные площадки

Это Алексеевский, Верхнеуслонский и Агрызский районы
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
У победителей конкурса построят мини-футбольное поле.У победителей конкурса построят мини-футбольное поле.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

В рамках Казанского марафона 2019 проводился конкурс на звание самого бегового муниципального образования Татарстана. 18 августа в Казани на праздновании Дня физкультурника министр спорта республики наградил победителей: Алексеевский, Верхнеуслонский и Агрызский районы.

Алексеевский район набрал 0,472 балла и получил право на строительство мини-футбольного поля. В Верхнеуслонском районе (0,314 балла) построят волейбольную площадку. А в Агрызском (0,182 балла) – малые архитектурные формы. Объекты введут в эксплуатацию в в 2020 году.

Лидеров конкурса определили путем выявления процентного соотношения количества зарегистрированных участников марафона к количеству жителей муниципального образования, сообщили в пресс-службе министерства спорта Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» начинают прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей
Казанское предприятие возместит вред природе почти 3,5 миллиона рублей
В Йошкар-Оле иномарка сбила 4-летнего ребенка, который неожиданно выбежал на дорогу
В Чувашии во время пожара на даче погиб мужчина
В Татарстане почти 20 дней ищут 40-летнего мужчину
В Чувашии пьяный мопедист без прав погиб, вылетев в кювет
21-летняя девушка за рулем иномарки выехала на «встречку» и попала в смертельное ДТП
С 21 по 27 августа на стенах Казанского Кремля будет проходить инсталляционное шоу
В Елабуге началось строительство школы на 1224 места
В Татарстане до конца августа закроют железнодорожный переезд из Свияжска
В Марий Эл с детьми работал тренер с судимостью
К Акции «Наш двор – территория добрососедства» присоединяются детские лагеря республики
Добраться до объектов WorldSkills-2019 в Казани можно будет на электричках и специальных автобусах
После победы на «Арсеналом» «Рубин» выложил видео из раздевалки, наложив на Шаронова лицо Докампо