В самых «беговых» районах Татарстана построят спортивные площадки

СЕГОДНЯ 17:33 2019-08-19T17:33:21+03:00

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В рамках Казанского марафона 2019 проводился конкурс на звание самого бегового муниципального образования Татарстана. 18 августа в Казани на праздновании Дня физкультурника министр спорта республики наградил победителей: Алексеевский, Верхнеуслонский и Агрызский районы.

Алексеевский район набрал 0,472 балла и получил право на строительство мини-футбольного поля. В Верхнеуслонском районе (0,314 балла) построят волейбольную площадку. А в Агрызском (0,182 балла) – малые архитектурные формы. Объекты введут в эксплуатацию в в 2020 году.

Лидеров конкурса определили путем выявления процентного соотношения количества зарегистрированных участников марафона к количеству жителей муниципального образования, сообщили в пресс-службе министерства спорта Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU