Казанское предприятие возместит вред природе почти 3,5 миллиона рублей
Экологи Татарстана выявили два аналогичных нарушения по загрязнению почвы нефтепродуктами в апреле и ноябре 2017 года.
При обследовании территории пункта приема черного металла оказалось, что материалы хранились навалом на открытых площадках. Также не была установлена защита от воздействия осадков и ветров, отсутствовала сеть ливнестоков.
Из-за этих нарушений уничтожился плодородный слой почвы. Площадь загрязнения нефтепродуктами составила 1 827,7 квадратных метров.
Тогда предприятие привлекли к административной ответственности за уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель штрафом в 160 тысяч рублей. Но его уплата не снимает с нарушителей ответственности за вред, причиненный природе.
– Арбитражный суд Татарстана поддержал исковые требования экологов о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в размере 3 451 300 рублей, - сообщили в пресс-службе минэкологии Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU