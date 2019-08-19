2019-08-19T17:22:59+03:00
Общество

Казанское предприятие возместит вред природе почти 3,5 миллиона рублей

Экологи выявили загрязнение почвы нефтепродуктами
Наиля ГАЛИМОВА
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Площадь загрязнения нефтепродуктами составила 1 827,7 квадратных метров.Площадь загрязнения нефтепродуктами составила 1 827,7 квадратных метров.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Экологи Татарстана выявили два аналогичных нарушения по загрязнению почвы нефтепродуктами в апреле и ноябре 2017 года.

При обследовании территории пункта приема черного металла оказалось, что материалы хранились навалом на открытых площадках. Также не была установлена защита от воздействия осадков и ветров, отсутствовала сеть ливнестоков.

Из-за этих нарушений уничтожился плодородный слой почвы. Площадь загрязнения нефтепродуктами составила 1 827,7 квадратных метров.

Тогда предприятие привлекли к административной ответственности за уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель штрафом в 160 тысяч рублей. Но его уплата не снимает с нарушителей ответственности за вред, причиненный природе.

– Арбитражный суд Татарстана поддержал исковые требования экологов о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в размере 3 451 300 рублей, - сообщили в пресс-службе минэкологии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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