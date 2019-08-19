В Марий Эл в аварии двух легковушек пострадал 5-летний ребенок
По предварительным данным, иномарка Opel не уступила дорогу автомобилю Lada
Авария произошла на 1 километре автодороги «Обход поселка Куяр» Медведевского района республики
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В воскресенье, 18 августа, на 1 километре автодороги «Обход поселка Куяр» Медведевского района Марий Эл произошла авария. По предварительным данным, иномарка Opel не уступила дорогу автомобилю Lada.
В результате столкновения пострадали два пассажира отечественной легковушки, в том числе 5-летний ребенок. Они были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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