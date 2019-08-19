В Татарстане почти 20 дней ищут 40-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-19T16:26:33+03:00

Рамиль Шарафутдинов ушел из дома 1 августа, но до сих пор не вернулся обратно

Изменить размер текста: A A

В Татарстане начались поиски 40-летнего Рамиля Шарафутдинова. Мужчина ушел из дома в городе Бавлы 1 августа, но до сих пор не вернулся обратно.

Рамиль ростом 175 сантиметров имеет среднее телосложение, черные волосы и карие глаза. На момент пропажи он был одет в темно-синюю спортивную куртку, темные трико, черную бейсболку и темно-синие кроссовки. С собой у мужчины были две сумки: одна камуфляжного цвета, другая на длинном ремне через плечо.

Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении Рамиля, просьба сообщить об этом по телефону 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU