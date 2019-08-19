В Татарстане почти 20 дней ищут 40-летнего мужчину
Рамиль Шарафутдинов ушел из дома 1 августа, но до сих пор не вернулся обратно
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Татарстане начались поиски 40-летнего Рамиля Шарафутдинова. Мужчина ушел из дома в городе Бавлы 1 августа, но до сих пор не вернулся обратно.
Рамиль ростом 175 сантиметров имеет среднее телосложение, черные волосы и карие глаза. На момент пропажи он был одет в темно-синюю спортивную куртку, темные трико, черную бейсболку и темно-синие кроссовки. С собой у мужчины были две сумки: одна камуфляжного цвета, другая на длинном ремне через плечо.
Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении Рамиля, просьба сообщить об этом по телефону 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU