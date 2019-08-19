В Чувашии пьяный мопедист без прав погиб, вылетев в кювет

СЕГОДНЯ 15:57 2019-08-19T15:57:08+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 августа в 23.50 на местной автодороге «Цивильск- Красноармейское-Кюльсирма-Шивбоси» в Красноармейском районе республики. По предварительным данным, молодой мужчина выпил и решил покататься на мопеде. Водительских прав и опыта управления транспортным средством у него не было, возможно, по этой причине он не смог справиться с управлением и вылетел с дороги в кювет.

- От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия, - рассказали в УГИБДД МВД Чувашии. - Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU