21-летняя девушка за рулем иномарки выехала на «встречку» и попала в смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 15:40 2019-08-19T15:40:55+03:00

Девушка была госпитализирована, но вскоре скончалась в больнице

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В воскресенье, 18 августа, на 99 километра автодороги «Циаильск-Ульяновск» в Батыревском районе Чувашии произошло смертельное ДТП. В 13.33 минуты там столкнулись автомобили «Faw» и «Nissan murano».

За рулем иномарки «Faw» находилась 21-летняя девушка. По предварительным данным, она выехала на полосу встречного движения. Здесь и произошло столкновение с другим автомобилем, которые от удара развернуло.

Фото: пресс-служба ГИБДД Чувашия

Водитель «Faw» была госпитализирована, но позже скончалась в больнице. Ее 68-летней пассажирке была оказана медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU