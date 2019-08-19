С 21 по 27 августа на стенах Казанского Кремля будет проходить инсталляционное шоу
В Казани во время проведения дни чемпионата WorldSkills Kazan 2019, с 20 по 27 августа, пройдет более 50 культурных мероприятий.
Одним из них станет инсталляционное шоу на Спасской башне Казанского Кремля. Представления будут проходить каждый день 21 по 23 августа с 9 часов вечера. Зрителям покажут проекции классических произведений мирового, российского и национального искусства, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
рителям покажут проекции классических произведений.Фото: Алина НИЗАМОВА
Также известно, что в Горкинско-Ометьевском лесу жители и гости города смогут посмотреть церемонии открытия и закрытия чемпионата.
ИСТОЧНИК KP.RU