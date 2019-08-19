В Елабуге началось строительство школы на 1224 места

СЕГОДНЯ 14:41 2019-08-19T14:41:18+03:00

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В 4-м микрорайоне Елабуги началось строительство школы на 1224 места. Она появится недалко от детского сада №39 «Килэчэк».

Учреждение будет иметь три этажа и два бассейна. Кроме того, оно войдет в комплекс полилингвального образовательного центра. Так, обучение в школе будет проходить на русском, татарском и английском языках.

Отмечается, что в 2019 году строители поднимут фундамент и установят металлические каркасы здания. Остальное будет сделано в 2020 году.

- Кроме новой школы в состав полилингвального комплекса войдёт детский сад на 220 мест, строительство которого уже приближается к завершению, а также детские сады № 35 и 39, начальная школа № 10, - напоминает министерство образования и науки Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU