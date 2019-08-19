В Татарстане до конца августа закроют железнодорожный переезд из Свияжска

СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-19T14:29:19+03:00

В частности, на участке будет производиться замена устройств защитного заграждения

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Во вторник, 20 августа, в Татарстане закроют железнодорожный переезд на 753 километре перегона Свияжск – Железный Дол. Вплоть до 31 числа с 7.00 до 19.00 там будут проводиться ремонтные работы.

В частности, на участке будет производиться замена устройств защитного заграждения.

- Для проведения работ необходимо поочередное перекрытие полос движения автотранспорта, - сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU