К Акции «Наш двор – территория добрососедства» присоединяются детские лагеря республики

СЕГОДНЯ 13:50 2019-08-19T13:50:36+03:00

Детям рассказали, как встречать гостей, как быть гостеприимными, какие интересные игры можно проводить во дворах.

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Акция «Наш двор – территория добрососедства», инициированная общественными организациями, помогает формировать здоровые отношения между соседями. Об этом во время акции в детском оздоровительном лагере «Чайка» заявила координатор акции Арина Емельянова.

«Сегодня к акции присоединяются детские лагеря, и здесь состоится праздник “Сказки нашего двора“. Идея мероприятия основана на добрососедских отношениях между людьми. Подобные акции помогают формировать здоровые отношения между людьми, прививать детям уважение к старшим, соблюдать чистоту и порядок во дворах. Людям небезразлично, в каком состоянии находятся их дворы, насколько они благоустроены и какая в них царит атмосфера», – отметила Емельянова.

Активистка добавила, что в Татарстане уже достаточно много сделано для улучшения качества дворов, включая установку спортивных дворовых площадок. И хорошо, что эта работа продолжается, причем очень важно учитывать мнение татарстанцев, подчеркнула она.

В ходе мероприятия Арина Емельянова предложила всем ребятам принять участие в конкурсе в трех номинациях – «Рисунок», «Фотография» и «Видеоролик», а всем детским лагерям – присоединиться к акции и предлагать взрослым свои интересные идеи.

«Тематика сегодняшнего мероприятия “Сказочные дворы“, в ее рамках дети ходят друг к другу в гости и через сказки знакомятся с национальными традициями разных культур. Я считаю акцию “Наш двор – территория добрососедства“ и наш праздник самыми доброжелательными мероприятиями», – отметила руководитель детского оздоровительного лагеря «Чайка» Светлана Дурандина.

Детям рассказали, как встречать гостей, как быть гостеприимными, какие интересные игры можно проводить во дворах. Всему этому дети учатся на примере сказочных героев. Так, юная воспитанница лагеря по имени Дана отметила: «Во дворах все должны быть дружными и все соседи должны уважать друг друга, потому что без этого не будет мира. И все должны любить друг друга».

Одна из основных задач акции «Наш двор – территория добрососедства» – продвижение идей добрососедства, попытка через развитие добрососедских отношений между жителями многоквартирных домов смягчить чувство одиночества, а также рост отчуждения и социальной напряженности. Акция созвучна программе по капитальному ремонту дворов «Наш двор», инициированной депутатами «Единой России», и способствует объединению жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU