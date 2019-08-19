В Марий Эл с детьми работал тренер с судимостью

СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-19T14:09:21+03:00

К уголовной ответственности он привлекался за нарушение ПДД и вымогательство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Преподаватель уволен, а директор Центра допобразования оштрафован на 17 тысяч рублей.

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В Волжске прокуратура выявила факт нарушения ограничений на занятие педагогической деятельностью. Так, в Центре дополнительного образования города тренером работал мужчина с судимостью, что запрещено. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения и вымогательство.

Известно, что надзорное ведомство уже направило представление в адрес главы администрации Волжского района. Преподаватель уволен, а директор Центра допобразования оштрафован на 17 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU