В Марий Эл с детьми работал тренер с судимостью
Преподаватель уволен, а директор Центра допобразования оштрафован на 17 тысяч рублей.
К уголовной ответственности он привлекался за нарушение ПДД и вымогательствоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Волжске прокуратура выявила факт нарушения ограничений на занятие педагогической деятельностью. Так, в Центре дополнительного образования города тренером работал мужчина с судимостью, что запрещено. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения и вымогательство.
Известно, что надзорное ведомство уже направило представление в адрес главы администрации Волжского района. Преподаватель уволен, а директор Центра допобразования оштрафован на 17 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU