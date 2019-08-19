2019-08-19T13:20:28+03:00
Общество

Добраться до объектов WorldSkills-2019 в Казани можно будет на электричках и специальных автобусах

Они будут курсировать ежедневно
Владимир КРУПСКИЙ
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Электрички будут выполнять рейсы 4-5 раз в сутки.Электрички будут выполнять рейсы 4-5 раз в сутки.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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До объектов WorldSkills жители и гости Казани смогут добраться на специальных автобусах. Как сообщил первый заместитель руководителя Исполкома Рустем Гафаров, до международного выставочного центра «Казань Экспо» в дни проведения соревнований и до стадиона «Казань Арена» в дни церемоний открытия и закрытия чемпионата будут курсировать бесплатные шаттлы.

Автобусы будут отправляться на «Казань Экспо» с трех точек – от парковки «Леруа Мерлен» на Оренбургском тракте, от станции метро «Дубравная» и от парковки торгового центра «Мега Казань».

Помимо шаттлов зрители смогут добраться до выставочного центра на электропоезде от железнодорожного вокзала «Казань-1». Электричка за 20 минут довезет жителей из центра города до «Казань Экспо», во время чемпионата она будет выполнять 4-5 рейсов ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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