Добраться до объектов WorldSkills-2019 в Казани можно будет на электричках и специальных автобусах

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-19T13:20:28+03:00

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До объектов WorldSkills жители и гости Казани смогут добраться на специальных автобусах. Как сообщил первый заместитель руководителя Исполкома Рустем Гафаров, до международного выставочного центра «Казань Экспо» в дни проведения соревнований и до стадиона «Казань Арена» в дни церемоний открытия и закрытия чемпионата будут курсировать бесплатные шаттлы.

Автобусы будут отправляться на «Казань Экспо» с трех точек – от парковки «Леруа Мерлен» на Оренбургском тракте, от станции метро «Дубравная» и от парковки торгового центра «Мега Казань».

Помимо шаттлов зрители смогут добраться до выставочного центра на электропоезде от железнодорожного вокзала «Казань-1». Электричка за 20 минут довезет жителей из центра города до «Казань Экспо», во время чемпионата она будет выполнять 4-5 рейсов ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU