После победы на «Арсеналом» «Рубин» выложил видео из раздевалки, наложив на Шаронова лицо Докампо

СЕГОДНЯ 13:11 2019-08-19T13:11:27+03:00

К этому пришлось прибегнуть после штрафа РФС

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Накануне казанский «Рубин» обыграл тульский «Арсенал» со счетом 1:0. После матча клуб выложил в своем официальном аккаунте в твиттере концовку традиционного видео с речью тренера из раздевалки.

– Так строится команда. Мы идём дальше. Спасибо ещё раз, – сказал тренер казанцев Роман Шаронов.

Правда, вместо лица наставника клуб наложил фотографию официального главного тренера «Рубина» в этом сезоне Эдуардо Докампо.

Рубин Казань on Twitter. Мы не могли оставить вас без традиционного видео из раздевалки https://t.co/YgnvnFqexd Видео: ФК Рубин .

До этого «Рубин» объявлял там же в твиттере, что видео из раздевалки больше не будет. Дело в том, что РФС оштрафовала Шаронова на 200 тысяч рублей «за систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера», а сам клуб на миллион «за действия по систематическому представлению Шаронова в качестве фактически исполняющего обязанности главного тренера».

Ранее «Рубин» ответил на штрафы РФС видео с Докампо. На нем главный тренер провёл совещание и тренировку.

ИСТОЧНИК KP.RU