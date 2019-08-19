В Чувашии чаще всего умирают от болезней системы кровообращения
В список также попали новообразования, внешние причины, а также болезни органов пищеварения и дыхания
Итоги демографической ситуации в республике за первые шесть месяцев 2019 года подвел ЧувашстатФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Стали известны основные причины, из-за которых умирают жители Чувашии. Итоги демографической ситуации в республике за первые шесть месяцев 2019 года подвел Чувашстат.
Так, за полгода 37,8% всех умерших имели болезни системы кровообращения, а 12,3% - новообразования. Внешние причины привели к смерти 9,8% всех умерших. Имели место быть и болезни органов пищеварения (6,3%) и дыхания (4,7%).
ИСТОЧНИК KP.RU