Из-за отравления в Иннополисе детей в лагере возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:18 2019-08-19T11:18:21+03:00

Следствие полагает, что там были оказаны услуги, не отвечающие технике безопасности

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Уголовное дело возбуждено по факту отравление детей в детском лагере в Иннополисе Верхнеуслонского района. 18 августа в РКБ доставили пятерых подростков в возрасте от 16 до 17 лет с признаками отравления. Четверым из них установили диагнозы «острая кишечная инфекция», пятому - «хронический холецистит».

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Назначены судебные медицинские экспертизы, изъята необходимая документация, а также пробы еды в кафе и столовой, где питались дети. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU