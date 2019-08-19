Наши «герои»: Наталия Фишман-Бекмамбетова опубликовала видео парней, которые разрисовали набережную озера Кабан

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-19T10:37:09+03:00

Молодые люди были сильно пьяны и едва стояли на ногах [видео]

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В субботу, 17 августа, помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова сообщила, что у нее «разбито сердце» - неизвестные разрисовали информационные стенды, лавочки и электрощитовую коробку на набережной озера Кабан.

Она попросила горожан помочь с поисков авторов этих работ. Параллельно в полиции проверялись записи видеокамер, которые установлены на набережной. И вот в воскресенье трое молодых в возрасте 18, 23 и 24 лет людей были задержаны. Свою вину они признали.

- Наши «герои». Я очень надеюсь, что суд отправит их на пару недель убирать наши парки, - написала Фишман-Бекмамбетова на своей соцстранице, опубликовав кадры с камер видеонаблюдения.

На них видно, что молодые люди сначала, шатаясь, подходят к щитовой будке и, недолго думая, начинают пинать ногами мусорные пакеты, которые лежат рядом. После он уходят, но через какое-то время возвращаются. Один из парней достает маркер. Пока он «творит», его товарищи спокойно стоят рядом.

Ранее МВД Татарстана сообщало, что молодые люди были пьяны. Теперь им грозит до трех месяцев лишения свободы.

nataliafishmanbekmambetova Наталия Фишман о "героях"

ИСТОЧНИК KP.RU