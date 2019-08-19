В Чебоксарах в аварии погиб байкер

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-19T10:56:53+03:00

По предварительным данным, он выехал на красный сигнал светофора

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Смертельное ДТП произошло поздно вечером 18 августа на перекрестке проспекта Мира и переулка Валькевича в столице Чувашии. По предварительным данным, автомобиль Kia Ceed поворачивал с проспекта налево, в переулок. В это время мотоцикл Suzuki выехал на перекресток на красный. Избежать столкновения не удалось.

- От полученных травм мужчина скончался, - сообщили в УГИБДД МВД Чувашии.

Отмечается, что водитель мотоцикла получил права соответствующей категории совсем недавно. Автомобиль он водил на протяжении 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU