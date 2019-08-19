В Казани иномарка сбила насмерть пешехода-нарушителя

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-19T11:30:55+03:00

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Наезд на пешехода произошел в 22.00 в воскресенье, 18 августа. По предварительным данным, 23-летний молодой человек переходил улицу Несмелова в Кировском районе столицы Татарстана. Дорогу он переходил с нарушением - на красный, запрещающий, сигнал светофора. Один из автолюбителей, выезжая с поворота, человека заметил и пропустил. Но 30-летний водитель "Хёндэ", следовавший по второй полосе, не успел затормозить и сбил пешехода. От удара тело молодого человека подлетело в воздух и ударилось о железобетонный столб.

- Пешеход скончался на месте от полученных травм, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU