2019-08-19T10:23:42+03:00
Экономика

Жители Набережных Челнов за полгода выплатили более 28 миллиарда рублей налогов

Это на 3% больше, чем за прошлый аналогичный период
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В бюджет города пошли 1,9 миллиарда рублей, в бюджет Татарстана – 7,6 миллиарда, в бюджет России – 19,3 миллиардаВ бюджет города пошли 1,9 миллиарда рублей, в бюджет Татарстана – 7,6 миллиарда, в бюджет России – 19,3 миллиардаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

За полгода жители Набережных Челнов выплатили порядка 28,8 миллионов рублей налогов. Это на 3% больше, чем за прошлый аналогичный период. В частности, в бюджет города из этой суммы пошли 1,9 миллиарда рублей, в бюджет Татарстана – 7,6 миллиарда, в бюджет России – 19,3 миллиарда. Такие цифры назвал начальник налоговой инспекции Диана Сагетдинова во время «делового понедельника» 19 августа.

Отметим также, что за полгода в Набережных Челнах было обнаружено 703 организации, в которых не отчитались по налогам и не имеют движения по расчетному счету более года. За тот же период на налоговый учет поставили 731 юридическое лицо и 1553 индивидуальных предпринимателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К Акции «Наш двор – территория добрососедства» присоединяются детские лагеря республики
Добраться до объектов WorldSkills-2019 в Казани можно будет на электричках и специальных автобусах
После победы на «Арсеналом» «Рубин» выложил видео из раздевалки, наложив на Шаронова лицо Докампо
В Чувашии чаще всего умирают от болезней системы кровообращения
Из-за празднования Дня флага в Ульяновске ограничат движение транспорта
В Казани спасатели сняли с дерева 12-летнего мальчика
Чувашия попала на второе место в России по гастриту
В Казани иномарка сбила насмерть пешехода-нарушителя
Из-за отравления в Иннополисе детей в лагере возбуждено уголовное дело
В Чебоксарах в аварии погиб байкер
Наши «герои»: Наталия Фишман-Бекмамбетова опубликовала видео парней, которые разрисовали набережную озера Кабан
В Казани пожар в магазине потушили пивом
В Татарстане капитальный ремонт многоквартирных домов выполнен на 80%
День города - 2019 в Казани : хедлайнерами праздничного концерта станут Feduk и Лэйна
В Чебоксарах под прессом уничтожили более 60 игровых автоматов
Казань приняла эстафету флага WorldSkills-2019
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Падение Ангела"
В Казани женщина-водитель закидала дорожников яйцами и сбила одного из них
В Чувашии в аварии погиб таксист: его автомобиль под грузовик вытолкнула "Лада Гранта"
В Казани задержали граффитистов, изуродовавших набережную озера Кабан
В Набережных Челнах мужчина едва не задохнулся, опрокинув на голову ведро гудрона
В Чебоксарах водитель скрылся после того, как сбил насмерть пешехода