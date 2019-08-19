Жители Набережных Челнов за полгода выплатили более 28 миллиарда рублей налогов

СЕГОДНЯ 10:23 2019-08-19T10:23:42+03:00

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За полгода жители Набережных Челнов выплатили порядка 28,8 миллионов рублей налогов. Это на 3% больше, чем за прошлый аналогичный период. В частности, в бюджет города из этой суммы пошли 1,9 миллиарда рублей, в бюджет Татарстана – 7,6 миллиарда, в бюджет России – 19,3 миллиарда. Такие цифры назвал начальник налоговой инспекции Диана Сагетдинова во время «делового понедельника» 19 августа.

Отметим также, что за полгода в Набережных Челнах было обнаружено 703 организации, в которых не отчитались по налогам и не имеют движения по расчетному счету более года. За тот же период на налоговый учет поставили 731 юридическое лицо и 1553 индивидуальных предпринимателя.

ИСТОЧНИК KP.RU