Чувашия попала на второе место в России по гастриту

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-19T11:52:20+03:00

Немного отстала от Чувашии Карелия, где частота заболеваемости составила 4609,9 случаев на 100 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2018 году в республике было зарегистрировано 4735 случаев заболеваемости на 100 тысяч человек

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В 2018 году в республике было зарегистрировано 4735 случаев заболеваемости на 100 тысяч человек населения

В 2018 году в Чувашии было зарегистрировано 4735 случаев заболеваемости гастритов и дуоденитом на 100 тысяч человек. Так, республика заняла 2 место по России, уступив лишь Алтайскому краю (7510,5). Соответствующая информация опубликована в докладе Министерства здравоохранения страны.

Немного отстала от Чувашии Карелия, где частота заболеваемости составила 4609,9 случаев на 100 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU