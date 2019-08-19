Чувашия попала на второе место в России по гастриту
В 2018 году в республике было зарегистрировано 4735 случаев заболеваемости на 100 тысяч человек
Немного отстала от Чувашии Карелия, где частота заболеваемости составила 4609,9 случаев на 100 тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2018 году в республике было зарегистрировано 4735 случаев заболеваемости на 100 тысяч человек населения
В 2018 году в Чувашии было зарегистрировано 4735 случаев заболеваемости гастритов и дуоденитом на 100 тысяч человек. Так, республика заняла 2 место по России, уступив лишь Алтайскому краю (7510,5). Соответствующая информация опубликована в докладе Министерства здравоохранения страны.
Немного отстала от Чувашии Карелия, где частота заболеваемости составила 4609,9 случаев на 100 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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