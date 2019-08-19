2019-08-19T09:52:48+03:00
Происшествия

В Казани пожар в магазине потушили пивом

Об этом рассказали в МЧС Татарстана
Лика ИСАЕВА
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Пожар произошел на площади два квадратных метраПожар произошел на площади два квадратных метраФото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в небольшом магазине по продаже пенного напитка начался днем в субботу, 17 августа. Сотрудники магазина заметили, что горят вещи на складе. Они вызвали пожарных и покинули помещение.

Но к приезду огнеборцев пламя уже было потушено. Во время возгорания никто не пострадал. В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что пожар произошел на площади два квадратных метра. Огонь удалось потушить благодаря тому, что от высокой температуры лопнула пластиковая кега, в которой было пиво, сообщили в МЧС Татарстана. Вот жидкость и справилась с огнем до приезда пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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