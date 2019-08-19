День города - 2019 в Казани : хедлайнерами праздничного концерта станут Feduk и Лэйна

СЕГОДНЯ 09:10 2019-08-19T09:10:52+03:00

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Совсем скоро Казань отметит День города. В столице Татарстана состоится множество праздничных мероприятий. Одним из них станет концерт у центра семьи «Казан». Его хедлайнерами будут рэпер Feduk и молодая певица Лэйна. Кроме того, на сцене выступят группы «POMPEYA» и «Рондо».

Концерт начнется в 17.00. А закончится в 22.00 традиционным салютом над Казанкой.

ИСТОЧНИК KP.RU