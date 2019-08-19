День города - 2019 в Казани : хедлайнерами праздничного концерта станут Feduk и Лэйна
Они выступят у центра семьи «Казан» 30 августа
Фото: instagram.com/fedukone
Изменить размер текста:
Совсем скоро Казань отметит День города. В столице Татарстана состоится множество праздничных мероприятий. Одним из них станет концерт у центра семьи «Казан». Его хедлайнерами будут рэпер Feduk и молодая певица Лэйна. Кроме того, на сцене выступят группы «POMPEYA» и «Рондо».
Концерт начнется в 17.00. А закончится в 22.00 традиционным салютом над Казанкой.
ИСТОЧНИК KP.RU