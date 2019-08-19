В Чебоксарах под прессом уничтожили более 60 игровых автоматов
Все они были вещдоками, которые проходили по уголовным делам
Работа по выявлению незаконной игорной деятельности в республике будет продолженаФото: Евгения ГУСЕВА
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В минувшие выходные в Чебоксарах уничтожили более 60 игровых автоматов, которые использовались для организации незаконной игровой деятельности. Все они были вещественными доказательствами, которые проходили по различным уголовным делам.
Автоматы попали под пресс и за несколько минут превратились в металлолом.
- Работа по выявлению незаконной игорной деятельности будет продолжена, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU