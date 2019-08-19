В Чебоксарах под прессом уничтожили более 60 игровых автоматов

СЕГОДНЯ 08:48 2019-08-19T08:54:27+03:00

Работа по выявлению незаконной игорной деятельности в республике будет продолжена Фото: Евгения ГУСЕВА

Все они были вещдоками, которые проходили по уголовным делам

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные в Чебоксарах уничтожили более 60 игровых автоматов, которые использовались для организации незаконной игровой деятельности. Все они были вещественными доказательствами, которые проходили по различным уголовным делам.

Автоматы попали под пресс и за несколько минут превратились в металлолом.

- Работа по выявлению незаконной игорной деятельности будет продолжена, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU