2019-08-19T08:54:27+03:00
Общество

В Чебоксарах под прессом уничтожили более 60 игровых автоматов

Все они были вещдоками, которые проходили по уголовным делам
Алина ГАБДУЛИНА
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Работа по выявлению незаконной игорной деятельности в республике будет продолженаРабота по выявлению незаконной игорной деятельности в республике будет продолженаФото: Евгения ГУСЕВА
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В минувшие выходные в Чебоксарах уничтожили более 60 игровых автоматов, которые использовались для организации незаконной игровой деятельности. Все они были вещественными доказательствами, которые проходили по различным уголовным делам.

Автоматы попали под пресс и за несколько минут превратились в металлолом.

- Работа по выявлению незаконной игорной деятельности будет продолжена, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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