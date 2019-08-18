В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Падение Ангела"

СЕГОДНЯ 19:30 2019-08-18T19:30:25+03:00

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На российские экраны выходит новый остросюжетный боевик "Падение Ангела". Это продолжение фильмов с участием Джерарда Батлера и Моргана Фримена "Падение Олимпа" и "Падение Лондона".

Сюжет картины: после событий в Лондоне агент секретной службы Майк Баннинг оказывается главным подозреваемым в покушении на президента. Преследуемый собственным агентством и ФБР, он пытается очистить своё имя и раскрыть реальную террористическую угрозу, которая нацелена на самолёт президента Борт № 1.

В главных ролях Джерард Батлер, Морган Фримен и Дэнни Хьюстон.

ИСТОЧНИК KP.RU