В Казани женщина-водитель закидала дорожников яйцами и сбила одного из них

СЕГОДНЯ 17:50 2019-08-18T17:50:16+03:00

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В пятницу, 16 августа, возле ЖК "Весна" в Казани дорожные рабочие перегородили одну из полос дороги. Причина была уважительной - укладывали асфальт, и почти все автовладельцы терпеливо ждали своей очереди - дорожники организовали реверсивное движение. Все, ктоме одной женщины за рулем иномарки.

Сначала у них с одним из дорожных рабочих начался словесный конфликт, затем в мужчину из автомобиля полетели куриные яйца. Между водителем и сотрудником дорожной службы вспыхнула небольшая потасовка, и на помощь к коллеге побежал еще один сотрудник. Мужчины попытались остановить разъяренную женщину, но она нажала на газ, пытаясь уехать с места конфликта. При этом один из дорожников оказался на капоте иномарки.

На помощь подоспели очевидцы и им удалось столкнуть движущуюся иномарку в сторону вагончика.

Чем закончился конфликт, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU