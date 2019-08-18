В Казани задержали граффитистов, изуродовавших набережную озера Кабан

СЕГОДНЯ 14:19 2019-08-18T14:24:45+03:00

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Сотрудники полиции столицы Татарстана нашли и задержали "авторов" граффити, изуродовавшего набережную озера Кабан в центре города.

Напомним, что представитель президента Татарстана Наталия Фишман в воскресенье, 17 августа, на своей страничке в соцсетях опубликовала пост с просьбой помочь отыскать вандалов, испортивших надписями объекты набережной озера. Злоумышленники разрисовали их черной краской, изобразив непонятные надписи. Они оставили свои тэги на объектах, по ним их можно было вычислить.

МВД Татарстана сообщает, что им удалось разыскать и задержать "граффитистов". Ими оказались молодые люди в возрасте 18, 23 и 24 лет. Их доставили в полицию, где они полностью признали свою вину.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм", - сообщили в МВД Татарстана.

Выяснилось, что эта троица распивала спиртное на набережной, и кому-то из них пришла в голову идея увековечить свое пребывание на территории набережной. Кто конкретно рисовал, и что делали другие собутыльники, выясняют полицейские. Злоумышленникам грозит до трех месяцев лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU