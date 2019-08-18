В Чебоксарах водитель скрылся после того, как сбил насмерть пешехода
Мужчина позже вернулся на место наезда
С места аварииФото: соцсети
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Смертельный наезд произошел в ночь на субботу, 17 августа, на улице Карла Маркса напротив площади Революции. По предварительным данным, водитель автомобиля "Ниссан" в дождливую погоду, в условиях плохой видимости, превысил безопасную скорость и на сбил пешехода в зоне действия пешеходного перехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Сразу после наезда водитель иномарки скрылся с места наезда, оставив автомобиль. Но спустя почти час вернулся. Это ситуацию он объяснил тем, что испугался.
ИСТОЧНИК KP.RU
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