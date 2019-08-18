В Татарстане в массовой аварии из 7 автомобилей погиб водитель КАМАЗа-лесовоза

СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-18T09:46:27+03:00

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Страшная авария с участием семи автомобилей произошла в субботу, 17 августа, в 12.30 на Альметьевском тракте в Набережных Челнах. Напротив дома №7/2 по улице Магистральной на большой скорости КАМАЗ-лесовоз вместе с прицепом "догнал" сразу несколько легковых автомобилей. Сначала грузовик врезался во впереди идущую "Вольво", которой управлял 49-летний мужчина. В свою очередь "Вольво" врезался в "КИА Рио", которой управлял 28-летний мужчина. "КИА Рио" врезалась в "Хёндэ Солярис" под управлением 41-летнего водителя, затем этот корейский автомобиль врезался в "Шевроле Нива" под управлением 56-летнего мужчины, а тот в свою очередь врезается в "КИА Спортейж", которой управлял 23-летний молодой человек.

Фото с места происшествияФото: соцсети

В результате аварии погиб 53-летний водитель лесовоза.

- Водитель автомобиля иномарки "Вольво" с травмами доставлен в БСМП, - сообщили в МВД Татарстана. - На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU